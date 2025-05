Flagship Killer realme GT 7 con Dimensity 9400e, 7000mAh

Potenza e autonomia senza pari grazie anche alla ricarica ultraveloce da 120W. Il chip MediaTek debutta in Europa e si posiziona tra le top 3 CPU per Android a livello globale

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale è entusiasta di annunciare che l'imminente serie GT 7 dotata della batteria più potente del settore (7000mAh) abbinata a ricarica rapida da 120W e, primo in Europa, di processore MediaTek Dimensity 9400e. Questa combinazione posiziona la serie GT 7 come “Flagship Killer del 2025”, offrendo un'eccezionale durata della batteria e una notevole potenza di elaborazione.

La combinazione tra batteria da 7000mAh e ricarica da 120W supera le sfide del settore

La serie GT 7 introduce una combinazione di batteria da 7000mAh e ricarica rapida da 120W, prima nel settore, che risolve lo storico compromesso tra capacità della batteria e velocità di ricarica, che per vincoli tecnici e di sicurezza sulle batterie tradizionali ad alta capacità deve essere ridotta per un tempo di ricarica più prolungato. Tuttavia, l'innovazione di realme consente di ricaricare completamente una batteria da 7.000 mAh in soli 40 minuti, garantendo un'esperienza d'uso giornaliera a fronte del consumo di solo metà batteria. Questa novità risponde alla richiesta dei consumatori di una batteria di lunghissima durata senza compromettere la rapidità di ricarica o la sicurezza, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le soluzioni di ricarica mobile.

Questo progresso è supportato dalla collaborazione di realme con TÜV Rheinland, che ha convalidato la tecnologia della batteria del GT 7 nel suo white paper “The Future of Battery Tech”. Il rapporto analizza l'evoluzione della tecnologia delle batterie per smartphone, sottolineando la crescente richiesta di una maggiore capacità e di migliori prestazioni. Inoltre, evidenzia la leadership di realme nel superare i limiti delle batterie agli ioni di litio grazie all'ottimizzazione delle strutture delle celle e alla gestione intelligente dell'energia, aprendo la strada a batterie più sicure, durevoli e performanti.

Il primo smartphone in Europa con Dimensity 9400e, tra le prime 3 CPU Android

Il GT 7 entra nella storia anche come primo smartphone europeo dotato di MediaTek Dimensity 9400e. Costruito su un'architettura all'avanguardia all-big-core, il processore offre punteggi AnTuTu superiori a 2,25 milioni di punti, classificandosi tra i primi tre processori Android in Europa. L'X4 Prime Core, le velocità di clock potenziate e il motore AI dedicato consentono un multitasking senza soluzione di continuità, giochi di livello console e funzioni AI.

Le prestazioni in gaming sono ulteriormente migliorate dalla tecnologia realme GT Boost, che ottimizza i frame rate e l'efficienza energetica. Grazie alla previsione intelligente del carico di lavoro e alle regolazioni delle prestazioni a livello di millisecondi, il GT 7 mantiene costantemente 120 FPS in 20 videogiochi conosciuti, anche durante sessioni di gioco prolungate.

La serie realme GT 7 combina la batteria più avanzata del settore con un processore di alto livello, rivolgendosi sia agli appassionati di produttività che agli amanti dell’intrattenimento. La batteria da 7000mAh unita alla ricarica rapida da 120W assicura un’autonomia per tutta la giornata con tempi di ricarica estremamente rapidi, mentre il processore Dimensity 9400e garantisce prestazioni elevate ed efficienza per gestire anche le applicazioni più impegnative.

Oltre alla potenza, la serie realme GT 7 integra una soluzione termica all’avanguardia chiamata IceSense Graphene. Questa tecnologia sfrutta il grafene inserito nella cover posteriore dello smartphone per una dissipazione del calore a 360 gradi, permettendo così al dispositivo di mantenere prestazioni ottimali anche durante un uso intenso.

La presentazione ufficiale della serie realme GT 7 è prevista a Parigi il 27 maggio.

