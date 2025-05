Hogwarts Legacy: aperti i preordini su Nintendo Switch 2

È adesso possibile preordinare l’edizione digitale del gioco. Pubblicato un nuovo trailer

Warner Bros. Games ha annunciato che Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 è ora disponibile per il preordine. È stato inoltre pubblicato un nuovo trailer di gioco che mette in mostra la grafica migliorata e l'esplorazione fluida del mondo aperto. I fan possono preordinare l’edizione digitale Standard o l’edizione digitale Deluxe e possono rivolgersi ai loro rivenditori preferiti per maggiori informazioni sulla possibilità di preordinare la versione fisica.

L'edizione digitale di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 è disponibile a un prezzo scontato per i giocatori che già possiedono l'edizione digitale o fisica* per Nintendo Switch. Visita il Nintendo eShop per maggiori informazioni. I giocatori potranno vivere l'avventura magica di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 dal 5 giugno 2025.

Trovi il trailer Hogwarts Legacy – Gameplay Nintendo Switch 2 a questo link: https://youtu.be/IK_m_GClv4w

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d'azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

I giocatori potranno provare l’esperienza di vivere la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts come mai prima d’ora grazie alla nuova versione di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2, aggiornata con I comandi del nuovo Joy-Con2, grafica e audio migliorati, tempi di caricamento ridotti e comandi ripensati per Nintendo Switch 2. La versione per Nintendo Switch 2 di Hogwarts Legacy è sviluppata congiuntamente da Avalanche Software e Krome Studios.

Hogwarts Legacy è già disponibile per PlayStation®5, PlayStation4, PlayStation4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

