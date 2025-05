Meloni chiama Erdogan: spinta congiunta per il cessate il fuoco in Ucraina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere di un'azione congiunta volto a promuovere un cessate il fuoco in Ucraina. In un delicato momento di crisi, i due leader hanno esplorato strategie diplomatiche per spezzare il ciclo di violenza tra Ucraina e Russia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. A darne notizia è una nota ufficiale di Palazzo Chigi.

Pressione diplomatica per fermare la guerra

Durante la conversazione, i due leader hanno esaminato le possibili vie diplomatiche per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, alla luce della disponibilità espressa dalla Turchia a ospitare nuovi negoziati di pace a Istanbul. Entrambi hanno ribadito il loro sostegno a una soluzione giusta e duratura, che metta fine alla guerra in corso.

Meloni ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno di Ankara nel favorire una soluzione negoziata, auspicando che anche la Russia accolga positivamente l’invito al dialogo lanciato dall’Ucraina.

La premier italiana ha inoltre ribadito la necessità che Mosca accetti un cessate il fuoco totale e incondizionato di almeno 30 giorni, come gesto concreto di apertura verso una soluzione diplomatica. L’obiettivo è avviare colloqui ad alto livello per fermare le ostilità e costruire un percorso di pace stabile.

