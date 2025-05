Trump riceve il Boeing di lusso dal Qatar: sarà il nuovo Air Force One, ma costerà milioni ai contribuenti

Home / Social News / Trump riceve il Boeing di lusso dal Qatar: sarà il nuovo Air Force One, ma costerà milioni ai contribuenti

Il Boeing 747-8 extra lusso regalato a Donald Trump dal Qatar è già negli Stati Uniti. Da oltre cinque settimane si trova in un hangar dell'aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas, dove è affidato alla società L3 Harris, legata al Pentagono, per essere trasformato nel futuro Air Force One.

Un jet da emiro per la presidenza USA

Il jet, acquistato dalla famiglia reale del Qatar 13 anni fa, è arrivato il 3 aprile dopo un lungo volo partito da Doha il 30 marzo, con scali a Parigi Charles de Gaulle e a Bangor, nel Maine. Secondo il Washington Post, la conversione dell’aereo potrebbe richiedere anni e centinaia di milioni di dollari, rendendo improbabile la sua entrata in servizio prima della fine del mandato di Trump.

L’ex presidente ha giustificato l’accettazione dell’aereo, stimato intorno ai 400 milioni di dollari, definendolo "un dono che sarebbe stupido rifiutare" e criticando chi solleva dubbi etici. Ma secondo fonti citate da Politico, il costo reale per i contribuenti sarà elevato, poiché l’intera struttura del jet dovrà essere smontata per integrare sofisticati sistemi di difesa, comunicazione e sicurezza.

Un dono che potrebbe diventare un incubo tecnico e politico

Andrew Hunter, ex capo degli appalti dell’Air Force, ha spiegato che solo le verifiche su eventuali software o tecnologie straniere presenti all’interno potrebbero costare decine di milioni. Il democratico Joe Courtney ha aggiunto che "non si tratta davvero di un regalo", ma di un progetto enorme e non finanziato, che prevede il completo riadattamento del jet alle esigenze presidenziali.

Le immagini dell’aereo, pubblicate da Amac Aerospace, mostrano un interno lussuoso con due piani, camera da letto padronale, stanza per gli ospiti, uffici, sale riunioni, due bagni completi e nove toilette, oltre a poltrone in pelle ovunque. Trump ha visitato personalmente il jet il 15 febbraio all’aeroporto di Palm Beach, prima di una partita di golf.

Garrett Graff, storico esperto in sicurezza presidenziale, ha definito il Boeing "un aereo costruito per un emiro", sottolineando i rischi per la sicurezza nazionale e per l’intelligence statunitense, dal momento che l’interesse di Trump era noto da mesi.

Altri aggiornamenti su Trump

Donald Trump in Arabia Saudita: incontro con Mohammed bin Salman, investimenti e accordi militari in primo piano

Donald Trump è arrivato oggi, 13 maggio 2025, in Arabia Saudita per il suo primo viaggio internazionale del secondo mandato alla Casa Bianca.

Dazi USA-Cina, tregua di 90 giorni: Trump attacca l'UE e annuncia tagli ai prezzi dei farmaci

Svolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina con la sospensione parziale dei dazi per 90 giorni.

Trump promette un annuncio clamoroso su Truth durante il viaggio in Medio Oriente

Donald Trump continua ad attirare l’attenzione globale con l’annuncio di un messaggio definito "tra i più importanti e di impatto" che, secondo quanto anticipato dallo stesso ex presidente degli Stati Uniti, verrà pubblicato nelle prossime ore su Truth Social.