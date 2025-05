Napoli, bimbo di 9 anni guida mini moto da 100cc in zona pedonale: denunciati i genitori

Home / Social News / Napoli, bimbo di 9 anni guida mini moto da 100cc in zona pedonale: denunciati i genitori

A soli 9 anni ha guidato una mini moto da 100cc in pieno centro a Napoli, sfrecciando tra i passanti nella zona pedonale di Largo Berlinguer, nel quartiere San Giuseppe. Il piccolo era in sella a una mini cross a benzina, compiendo manovre pericolose ad alta velocità, tra zig zag e scatti improvvisi.

Intervento dei carabinieri fuori servizio

Tra la folla erano presenti due carabinieri della compagnia Napoli Centro, liberi dal servizio, che hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti. Il bambino, alla vista degli agenti, ha abbandonato la mini moto ed è scappato, ma è stato raggiunto dopo pochi metri e portato in caserma.

Poco dopo sono arrivati anche i genitori, entrambi residenti in zona, che sono stati denunciati per abbandono di minore. Il mezzo, una mini moto con motore a scoppio, è risultato non immatricolato, privo di targa e destinato esclusivamente all’uso su pista.

La moto è stata sequestrata per la confisca, trattandosi di un veicolo assimilabile a uno scooter capace di raggiungere fino a 80 km/h, quindi pericoloso e non idoneo alla circolazione su strada.

Guarda anche il video:

Video Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia su mini moto in zona pedonale: denunciati i genitori Video Napoli, bimbo di 9 anni sfreccia su mini moto in zona pedonale: denunciati i genitori

Altri aggiornamenti su Napoli

Napoli, colpi di pistola nella notte a Pianura: paura in piazza San Giorgio, indagini in corso

Paura nella notte a Napoli, nel quartiere Pianura, dove si è verificata una nuova sparatoria in piazza San Giorgio.

Napoli-Genoa Serie A oggi alle 20:45: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming

Il Napoli torna protagonista nella 36ª giornata di Serie A, ospitando il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli, scontro tra ristoratrice pro Palestina e turisti israeliani: video virale scatena bufera sui social

Sta facendo il giro dei social un video girato nel centro storico di Napoli, in cui si vede una violenta lite tra una ristoratrice della Taverna di Santa Chiara, attivista della campagna “contro l’apartheid israeliano e contro il genocidio palestinese”, e due turisti israeliani.