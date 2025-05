TÜV Rheinland & realme: Durata Batteria Smartphone

Home / Social News / TÜV Rheinland & realme: Durata Batteria Smartphone

realme, in collaborazione con TÜV Rheinland, ha presentato “The Future of Battery Tech”, riaffermando la propria posizione di leader nell'innovazione delle batterie. L'imminente serie GT 7 è una testimonianza dei progressi di realme in questo campo, con la combinazione tra batteria da 7000mAh e ricarica rapida da 120W.

White Paper: sfide, soluzioni realme e tendenze future

Il white paper esplora l’evoluzione della tecnologia delle batterie per telefoni cellulari, sottolineando la crescente domanda di maggiore capacità e prestazioni migliori. Tuttavia, le batterie tradizionali agli ioni di litio presentano alcune limitazioni, come una densità energetica limitata e un rapido invecchiamento dei materiali. Oggi, per affrontare queste sfide, l’industria ha adottato diverse soluzioni di ottimizzazione delle batterie, tra cui batterie di nuova generazione e soluzioni multi-cellula.

In qualità di pioniere della tecnologia delle batterie, realme ha introdotto soluzioni all'avanguardia sia nelle tecnologie di ricarica che nelle altre tecnologie delle batterie. Ad esempio, la tecnologia di ricarica rapida da 320 W di realme, alimentata dalla tecnologia step-down DCX ad aggancio magnetico, può caricare completamente il concept phone in soli 4 minuti e 30 secondi. Inoltre, ottimizzando le configurazioni multicella con il sistema BMS di precisione e la tecnologia AI, realme ha prolungato la durata della batteria, garantendo al contempo una sicurezza completa sia a livello di cella che di dispositivo.Guardando al futuro, le esigenze dei consumatori, l’innovazione tecnologica e le normative sulla sostenibilità guideranno congiuntamente l’innovazione nella tecnologia delle batterie. realme si impegna a garantire che le batterie ad alta capacità rispettino standard di sicurezza, stabilità e durata leader nel settore.

Pioniere della tecnologia della batteria: batteria da 7000 mAh con ricarica da 120 W

Nel settore degli smartphone esiste una grande sfida legata alla convivenza tra batterie di grande capacità e ricarica rapida. Tradizionalmente, batterie ad alta capacità e tecnologie di ricarica veloce non sono compatibili a causa di problemi di sicurezza: batterie di grande capacità, come quelle da 7000mAh, sono state generalmente limitate a velocità di ricarica più lente, normalmente fino a 80W o meno.

La prossima serie realme GT 7 rappresenta un’innovazione nella tecnologia delle batterie di realme, aprendo nuove strade grazie alla combinazione di batteria da 7000mAh con ricarica da 120W, una combinazione che bilancia velocità di ricarica, durata della batteria e sicurezza, fissando un nuovo standard nel settore.

L'evento di lancio globale della serie realme GT 7 si terrà il 27 maggio a Parigi.