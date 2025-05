CertiDeal: il ricondizionato come scelta educativa per il primo smartphone

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia (15 maggio), CertiDeal - piattaforma leader nella vendita di smartphone ricondizionati - invita le famiglie italiane a riflettere su un gesto tanto semplice quanto significativo: scegliere un dispositivo rigenerato come primo telefono per i più giovani. Una scelta che fa bene all’ambiente, al portafoglio e – soprattutto – alla crescita personale e valoriale delle nuove generazioni.

In un’epoca in cui l'accesso alla tecnologia è sempre più precoce, la sfida non è solo quella di “ quando ” dare un telefono a un figlio, ma anche “ quale ”. Optare per un device ricondizionato può diventare una vera e propria scelta educativa : insegna il valore delle cose, il rispetto per l’ambiente, l’importanza di evitare gli sprechi e abbracciare un’economia più circolare.

“ Un telefono ricondizionato non è un compromesso, ma un’opportunità” spiega Salvatore Macrì, Country Manager Italia di CertiDeal . “ È il modo migliore per avvicinare bambini e ragazzi al mondo digitale con maggiore consapevolezza, responsabilizzandoli fin da subito sul valore degli oggetti e sul loro impatto ambientale ”.

Una scelta sostenibile, sicura e accessibile I dispositivi ricondizionati venduti su CertiDeal sono testati e garantiti fino a 24 mesi . Ogni smartphone segue un processo rigoroso di controllo qualità che ne assicura le performance, offrendo la stessa affidabilità di un prodotto nuovo, a un prezzo fino al 70% inferiore .

Un’opzione che piace sempre di più alle famiglie Sempre più genitori scelgono il ricondizionato come primo smartphone per i figli. Secondo un’indagine svolta da CertiDeal a marzo 2025 su un campione di 1.000 clienti, il 21% di coloro che hanno acquistato uno smartphone ricondizionato lo ha fatto proprio in qualità di genitore, per i propri figli. Un dato che evidenzia come questa scelta stia diventando sempre più diffusa anche all’interno del nucleo familiare, anche per ridurre il rischio in caso di smarrimento o rottura e per limitare l’investimento iniziale. Ma c’è anche un aspetto valoriale che non passa inosservato: il gesto di acquistare un prodotto rigenerato trasmette ai ragazzi un messaggio forte di attenzione all’ambiente e responsabilità personale .

I benefici ambientali infatti sono tangibili e significativi. Acquistare uno smartphone ricondizionato significa: – Ridurre le emissioni di CO 2 dell’ 84% rispetto a un dispositivo nuovo – Evitare l’estrazione di oltre 200 kg di materiali dal suolo – Risparmiare circa 68.400 litri di acqua potabile – Prevenire la produzione di 185 g di rifiuti elettronici

