Meningite nel Fiorentino: ragazzina ricoverata al Meyer, profilassi per familiari e compagni

Un nuovo caso di meningite è stato segnalato a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. Una ragazzina è stata colpita dal meningococco B ed è attualmente ricoverata all’ospedale Meyer del capoluogo toscano. Secondo quanto riferito dall’Ausl Toscana centro, la giovane paziente sta rispondendo positivamente alle terapie avviate.

Attivata la profilassi per contatti stretti

Le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato le misure di profilassi per i contatti stretti della ragazza: tra questi i familiari, i compagni di scuola e altri conoscenti ritenuti a rischio. L’Asl precisa che il rischio di trasmissione nella comunità resta limitato ai contatti diretti e prolungati con il soggetto infetto.

La meningite meningococcica è un’infezione batterica potenzialmente grave, ma prevenibile attraverso la vaccinazione, indicata come lo strumento più efficace per limitare la diffusione della malattia. Le autorità invitano alla massima attenzione e ad aderire ai programmi vaccinali disponibili.

