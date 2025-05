Papa Leone XIV ironizza su Sinner: Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui

Durante un incontro informale con i media internazionali, Papa Leone XIV ha regalato un momento di leggerezza parlando della sua passione per il tennis. Il pontefice, al secolo Robert Francis Prevost, ha scherzato sull’idea di un match benefico: “Una partita per le opere missionarie con Agassi? Ottima idea, ma non portiamo Sinner”, ha detto sorridendo, riferendosi ironicamente al cognome del campione altoatesino, che in inglese significa “peccatore”.

Il pontefice sportivo: passione per tennis e baseball

Papa Leone XIV è noto per la sua passione per lo sport, in particolare per il tennis e il baseball. In un’intervista del settembre 2023 al sito dell’Ordine di Sant’Agostino, aveva raccontato: “Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis. Da quando ho lasciato il Perù, ho avuto poche occasioni per allenarmi, ma non vedo l’ora di tornare in campo”.

Missionario in Sudamerica per oltre dieci anni, il nuovo papa ha spiegato che i suoi impegni attuali gli lasciano poco tempo libero. Nonostante ciò, segue con interesse i tornei, tifando per i suoi beniamini e apprezzando in particolare lo stile dinamico di Carlos Alcaraz.

Il tennis nel destino del Papa

Una curiosità legata alla sua elezione è il tempismo: Papa Leone XIV è stato scelto proprio nei giorni degli Internazionali d’Italia a Roma. Durante la finale dell’evento al Foro Italico, i maxischermi tra il campo Pietrangeli e il campo 5 trasmettevano la diretta da Piazza San Pietro, permettendo ai tifosi presenti di assistere anche ai momenti salienti dell’elezione papale l’8 maggio.

Un siparietto che mostra il lato umano e ironico del nuovo pontefice, profondamente legato ai valori dello sport e capace di usare l’umorismo per avvicinarsi alle persone.

