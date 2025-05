Giro d'Italia 2025, Pedersen torna in maglia rosa: la classifica generale dopo tre tappe

Mads Pedersen conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025 con una volata perfetta a Valona, che gli vale anche il ritorno in maglia rosa. Il danese della Lidl-Trek ha preceduto Corbin Strong (Israel – Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar Team) al termine di una frazione combattuta e veloce.

Grazie a questo successo, Pedersen guida ora la classifica generale con 9 secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic, portacolori della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Al terzo posto si conferma Mathias Vacek, compagno di squadra del leader.

I primi 10 nella classifica generale del Giro d’Italia 2025

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 7:42:102. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 0:093. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – a 0:144. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) – a 0:215. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – a 0:256. Isaac Del Toro Romero (UAE Team Emirates) – a 0:267. Max Poole (Team Picnic PostNL) – a 0:338. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – a 0:349. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 0:3610. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 0:40

Il Giro entra ora nel vivo con la quarta tappa che promette nuove emozioni e possibili scossoni in classifica. Pedersen proverà a difendere la maglia rosa dagli attacchi dei big, a partire proprio da Roglic e dagli uomini della UAE.

