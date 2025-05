Bambini armati in strada puntano la pistola contro la polizia: operazione ad alta tensione in New Mexico

Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso un video shock che mostra un intervento ad altissima tensione: due bambini di 7 e 9 anni, armati di una pistola carica, hanno puntato l’arma contro gli agenti intervenuti sul posto.

La trattativa con i piccoli armati ripresa dal drone della polizia

Le immagini, registrate da un drone della polizia, mostrano attimi drammatici. Si sentono distintamente le urla degli agenti, intenti a convincere i due bambini a lasciare la pistola. In sottofondo, si percepiscono anche alcuni colpi esplosi: le forze dell’ordine, per garantire la sicurezza, erano dotate di armi caricate con proiettili a salve.

Il bambino che impugnava l’arma ha esitato per qualche istante prima di posarla. Gli agenti si sono subito avvicinati per recuperarla e mettere entrambi i bambini in sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l'intervento.

Nessuna accusa per i minori: attivati programmi di sostegno

Secondo quanto riportato dai media locali, non verranno avviati procedimenti giudiziari nei confronti dei minori coinvolti. Le autorità hanno deciso di coinvolgere le rispettive famiglie in specifici programmi di supporto e assistenza, per affrontare la delicata situazione in maniera educativa e preventiva.

