Roma, 86enne piomba con l'auto sui tavoli di un ristorante: panico al quartiere Trieste

Roma – Attimi di terrore nella serata di sabato nel quartiere Trieste, dove intorno alle 22 un'anziana di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli esterni del noto ristorante La Mora, in quel momento affollato di clienti.

Feriti e panico tra i clienti: "Siamo vivi per miracolo"

Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque persone sono rimaste ferite nell’impatto, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanze, mentre la donna è stata soccorsa in stato di shock.

Testimoni raccontano scene di panico tra i presenti. Una giovane incinta all’ottavo mese, in lacrime, ha dichiarato: “Siamo vivi per miracolo”. Era seduta con il marito e il figlio piccolo a pochi metri dai tavoli travolti.

L’auto ha superato un alto marciapiede prima di invadere l’area esterna del locale, colpendo numerosi tavoli. Al momento, non sono chiare le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo del mezzo. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

