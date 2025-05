Trump Riconosce lo Stato di Palestina? Indiscrezioni dalla Stampa Israeliana Accendono il Dibattito

Donald Trump si prepara a un annuncio che potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Alla vigilia del suo imminente viaggio in Arabia Saudita, emergono indiscrezioni clamorose: l'ex presidente USA potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina. La notizia, lanciata dal sito specializzato The Media Line citando fonti diplomatiche del Golfo e ripresa con enfasi dalla stampa israeliana, suggerisce uno scenario finora ritenuto improbabile.

"Il presidente Trump farà una dichiarazione riguardo allo Stato di Palestina e al riconoscimento americano, affermando che sarà creato uno stato palestinese senza la presenza di Hamas", avrebbe rivelato una fonte al sito. Questa stessa fonte definisce un simile annuncio come "la più grande dichiarazione che cambierà gli equilibri", capace di spingere "più Paesi ad unirsi agli accordi di Abramo".

Tuttavia, non mancano le voci scettiche. Ahmed al-Ibrahim, ex diplomatico del Golfo interpellato da The Media Line, esprime dubbi che il "grande annuncio" preannunciato da Trump riguardi la Palestina. Al-Ibrahim sottolinea l'assenza di figure chiave come il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e il re giordano Abdullah II al summit di Riad, figure la cui presenza sarebbe cruciale per un evento legato alla questione palestinese.

Secondo l'ex diplomatico e l'analista politico saudita Ahmed Boushouki, anch'esso citato da Media Line, l'annuncio di Trump sarebbe più probabilmente legato a "importanti accordi" commerciali, sulla scia di quanto accaduto nel 2017 con intese multimiliardarie con i sauditi. Una tesi supportata dalle stesse parole di Trump, che avrebbe consigliato agli americani di "comprare azioni ora, prima del mio grande annuncio". Il viaggio di Trump nella regione è previsto a partire dal 13 maggio. Le prossime ore diranno se le rivelazioni sulla Palestina troveranno conferma o se prevarrà l'ipotesi degli accordi economici.

