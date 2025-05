Salmo canta Emanuela Orlandi: la reazione commossa del fratello Pietro al brano Il figlio del padre dal nuovo album Ranch

Il nuovo album di Salmo, "Ranch", uscito venerdì 9 maggio 2025, contiene una traccia destinata a far discutere e riflettere: "Il figlio del padre". Il brano affronta, con la consueta crudezza lirica del rapper, il tema della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana sparita nel nulla a Roma il 22 giugno 1983 all'età di 15 anni.

A poche ore dalla pubblicazione, è arrivato il toccante ringraziamento social di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che da oltre quarant'anni si batte instancabilmente per scoprire la verità sulla sorte della sorella. Attraverso una storia Instagram, Pietro ha voluto esprimere la sua gratitudine a Salmo: "Grazie a Salmo per il brano 'Il figlio del padre'".

Orlandi ha poi condiviso alcuni versi particolarmente incisivi della canzone: "'Il figlio del prete' nasconde la storia che tutti sapete, ha rapito minori venduti alla fede... figlio di un mostro santificato come il Padre Nostro". Un riferimento diretto e potente che non è passato inosservato. Pietro ha concluso il suo messaggio con un eloquente: "Ispirato alla storia che tutti sapete, grazie Salmo".

Lo stesso Salmo, presentando il brano, ha svelato l'origine della sua ispirazione: il documentario "Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi". "Mi ha spaventato," ha confessato il rapper, "mi ha spaventato la verità che contiene e il fatto che viene taciuta". Questa presa di coscienza lo ha spinto a immaginare "una verità parallela, una storia parallela", in cui il colpevole del sequestro o dell'omicidio potesse essere "il figlio di un prete".

La canzone di Salmo riaccende così i riflettori su uno dei misteri italiani più fitti e dolorosi, offrendo un nuovo spunto di riflessione attraverso il potente linguaggio della musica e ricevendo l'apprezzamento di chi, come Pietro Orlandi, non ha mai smesso di cercare giustizia per Emanuela.

