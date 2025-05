Zelensky incontra i leader europei a Kiev: focus su cessate il fuoco, sicurezza e nuove sanzioni contro Mosca

Il presidente Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk per un vertice dedicato alla sicurezza dell'Ucraina e alla possibilità di un cessate il fuoco con la Russia. In collegamento video anche la premier italiana Giorgia Meloni. L’incontro si svolge il giorno dopo la parata militare di Vladimir Putin a Mosca, giudicata “belligerante” da Macron, che ha definito il presidente russo “dalla parte della guerra”.

Secondo Downing Street, i leader hanno riaffermato il loro impegno verso l’Ucraina, mentre l’ambasciata Usa a Kiev ha lanciato un’allerta su un possibile “attacco aereo significativo” nei prossimi giorni. L'ex presidente Donald Trump ha proposto un cessate il fuoco di 30 giorni e ha minacciato nuove sanzioni se gli accordi non verranno rispettati. Macron ha dichiarato che ogni violazione dell’intesa dovrà comportare “massicce sanzioni economiche” da parte dell’Occidente.

Il vicepresidente Usa J.D. Vance ha confermato che Mosca ha avanzato richieste territoriali eccessive nei negoziati in corso, chiedendo territori non sotto controllo russo. Vance ha precisato che l’apertura al dialogo è un passo avanti, ma ha avvertito che la Casa Bianca potrebbe ritirarsi dalla mediazione se la Russia non agisce in buona fede. Trump ha parlato telefonicamente con Zelensky: secondo la Casa Bianca, il colloquio è stato “produttivo” e ha incluso l’approvazione da parte del Parlamento ucraino dell’accordo sui minerali.

Intanto il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro almeno 100 petroliere russe, parte della cosiddetta “flotta ombra” usata per aggirare i tetti al prezzo del petrolio imposti dopo l’invasione del 2022. Starmer ha dichiarato che Londra agirà per “distruggere” le attività marittime russe che finanziano “la guerra illegale del Cremlino”. Le navi sanzionate non potranno attraccare nei porti britannici e saranno a rischio se intercettate nelle acque territoriali.

Sul fronte della sicurezza interna, i servizi ucraini (SBU) hanno arrestato due presunti agenti dei servizi segreti ungheresi accusati di spionaggio nella regione della Transcarpazia. In risposta, l’Ungheria ha espulso due diplomatici ucraini. Kiev ha replicato ordinando l’allontanamento di due diplomatici ungheresi entro 48 ore, in un’escalation che conferma le tensioni tra i due paesi.

