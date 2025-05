La demo aggiornata di Gothic 1 Remake è ora disponibile

C'è una nuova demo in città! Lo sviluppatore Alkimia Interactive ha monitorato e analizzato attentamente il feedback dei giocatori sin dall'uscita della demo di Gothic 1 Remake, il cosiddetto Prologo di Nyras, a febbraio. Oltre 15.000 giocatori hanno completato il sondaggio, con ancora più feedback provenienti dai social media, dai forum di Steam e dal server Discord ufficiale. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato: le vostre voci hanno contribuito a dare forma al gioco e a renderlo ancora migliore! Grazie a queste preziose informazioni, il team è stato in grado di perfezionare l'esperienza in base alle esigenze dei giocatori, pur rimanendo fedele allo spirito del Gothic originale. La demo aggiornata è ora disponibile e presenta, ad esempio, animazioni più veloci che si traducono in interazioni notevolmente più fluide con il mondo di gioco. Volete sapere esattamente cosa è cambiato e quali miglioramenti devono ancora essere introdotti prima dell'uscita completa? Guardate l'episodio speciale della serie video "Making Of", in cui gli sviluppatori di Alkimia Interactive condividono approfondimenti dietro le quinte e discutono dei prossimi miglioramenti.

Video del making of n. 3 di Gothic 1 Remake qui: https://youtu.be/uYF8OP4iYdA

Gioca subito alla demo: https://store.steampowered.com/app/3448280

Gothic 1 Remake è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S. Maggiori informazioni sul gioco sono disponibili sul sito web ufficiale gothic.thqnordic.com