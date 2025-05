Sognando… Ballando con le stelle: stasera 9 maggio, tutto sulla nuova edizione

Stasera, venerdì 9 maggio, va in onda in diretta su Rai 1, dal Foro Italico, la nuova edizione di Sognando… Ballando con le stelle. Con la conduzione di Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, il programma celebra il ventesimo compleanno di Ballando con le stelle con un evento speciale che segna l'inizio di un nuovo talent per scoprire un nuovo maestro per il programma. In un'atmosfera festosa, il "Salone delle Feste" ospita i dieci aspiranti maestri, pronti a sfidarsi in 4 puntate, sempre in prima serata, ogni venerdì.

La novità assoluta di questa edizione è che, per la prima volta, un talento avrà la possibilità di entrare ufficialmente nel cast del programma come maestro. Il tutto si svolgerà con la partecipazione di una giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, insieme al pubblico, che potrà votare sui social. Gli ospiti speciali delle passate edizioni e numerosi momenti di amarcord arricchiranno ogni puntata, offrendo un tributo ai 20 anni di successi del programma.

I dieci aspiranti maestri si esibiranno con i maestri della scorsa edizione, tra cui Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra, e la new entry Matteo Addino. Ecco gli abbinamenti:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

Aly-Z con Moreno Porcu

Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli

Yuri con Alessandra Tripoli

Eleonora con Luca Favilla

Vanessa con Carlo Aloia

Mario con Veera Kinnunen

Hugo con Giada Lini

Janiya con Pasquale La Rocca

Valentina con Nikita Perotti

Ogni puntata vedrà i partecipanti mettere alla prova il loro talento in esibizioni di alta intensità, supportati da ospiti musicali che arricchiranno ogni performance. Un evento imperdibile per celebrare il ventennale di un programma cult della televisione italiana.

