Papa Leone XIV, elettore repubblicano in Illinois: i voti di Robert Prevost tra Trump e le primarie Usa

Robert Prevost, cardinale statunitense appena eletto Papa Leone XIV l’8 maggio, è al centro dell’attenzione per il suo passato da elettore registrato in Illinois. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Prevost è iscritto alle liste elettorali di New Lenox, area metropolitana di Chicago, nella Will County, e ha partecipato a quattro elezioni generali: 2012, 2014, 2018 e 2024.

I registri pubblici mostrano inoltre che ha preso parte a tre primarie repubblicane negli anni 2012, 2014 e 2016, in un sistema come quello dell’Illinois che consente agli elettori di scegliere a quale partito dare la preferenza al momento del voto primario, senza obbligo di affiliazione formale.

Il voto del 2016 assume particolare rilievo: in quell’anno, Donald Trump vinse le primarie repubblicane in Illinois con 556.916 voti, superando Ted Cruz, John Kasich e Marco Rubio, prima di ottenere la nomination e prevalere su Hillary Clinton alle presidenziali.

Il coinvolgimento di Prevost in tornate elettorali repubblicane lascia spazio a ipotesi sulle sue preferenze, ma non conferma ufficialmente il voto per Trump. Nessun dato disponibile chiarisce quale candidato abbia sostenuto direttamente.

Papa Leone XIV, primo pontefice agostiniano: chi è Robert Francis Prevost e la storia dell'Ordine di Sant'Agostino

L'elezione di Robert Francis Prevost a Papa Leone XIV giovedì 8 maggio segna una svolta storica: è il primo pontefice proveniente dall'Ordine di Sant'Agostino, tra i più antichi del cattolicesimo.

Habemus Papam: Robert Prevost è Papa Leone XIV. Le prime parole: Pace a voi, costruiamo ponti

L'attesa è finita: il Cardinale americano Robert Francis Prevost è il 267esimo successore di Pietro. Ha scelto il nome di Leone XIV.

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.