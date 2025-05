Amazon presenta Fire TV Soundbars in Italia

Fire TV Soundbar offre un audio virtuale tridimensionale che avvolge l’ambiente con un suono potente.

Fire TV Soundbar Plus offre un suono premium e immersivo, con una regolazione precisa e un'ampia gamma di frequenze

Amazon ha annunciato oggi la disponibilità di Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus per i clienti in Italia, consentendo loro di godersi i propri programmi TV e film preferiti con un suono avvolgente.

“Siamo entusiasti di portare la nostra linea Fire TV Soundbar in Italia”, ha dichiarato Emma Gilmartin, Director di Fire TV Europe. “Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus offrono un audio di alta qualità a un prezzo accessibile, garantendo ai nostri clienti italiani un'esperienza di intrattenimento ancora più immersiva, grazie a un suono avvolgente che trasforma la fruizione dei loro programmi e film preferiti”.

Fire TV Soundbar: un suono potente e avvolgente

Fire TV Soundbar è un dispositivo a due canali che offre ai clienti un audio virtuale tridimensionale avvolgente con supporto per DTS® Virtual:X e Dolby Audio. Vanta un design compatto di poco più di 60 cm, è facile da configurare ed è compatibile con le smart TV. Quando non guardano la TV, i clienti possono anche collegare i propri smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo di streaming compatibile tramite Bluetooth.

Fire TV Soundbar include Fire TV Ready, il che semplifica l'esperienza di intrattenimento per i clienti che possiedono dispositivi Fire TV. Niente più confusione tra telecomandi: i clienti Fire TV potranno utilizzare il telecomando esistente per controllare sia l'esperienza Fire TV che il volume e l'accensione della Fire TV Soundbar.

Nuova Fire TV Soundbar Plus: audio premium e coinvolgente

Con la nuovissima Fire TV Soundbar Plus, migliorare l'esperienza audio home theatre è ancora più semplice, accessibile e personalizzabile. Fire TV Soundbar Plus è una soundbar all-in-one a 3.1 canali con supporto per Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume, che avvolge gli ascoltatori con bassi profondi, potenti e una nitidezza straordinaria.

Grazie alla regolazione precisa, all'impostazione personalizzabile per migliorare i dialoghi (Dialogue Enhancer) e all'ampia gamma di frequenze, Fire TV Soundbar Plus cattura ogni dettaglio sonoro, dai sussurri alle esplosioni più fragorose. La soundbar da 94 cm dispone di quattro modalità di ascolto preimpostate - Film, Musica, Sport e Notte - progettate per ottimizzare l'audio indipendentemente dal contenuto. La configurazione è semplice: basta accendere la soundbar e collegare il cavo HDMI incluso alla porta HMDI ARC/eARC del televisore.

Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus sono disponibili per l'acquisto ad un prezzo di lancio rispettivamente di 109,99€ e 214,99€. Per ulteriori informazioni, visita: www.amazon.it/firetvsoundbar, www.amazon.it/firetvsoundbarplus e About Amazon.it .

