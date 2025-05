Isola dei Famosi 2025: ecco chi sono i primi naufraghi nominati nella puntata d'esordio

La prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 7 maggio 2025, ha registrato un ottimo esordio su Canale 5: 2.039.000 spettatori e share del 18,9%. Alla conduzione Veronica Gentili, al debutto nel reality, con uno stile diretto e coinvolgente che ha accompagnato il pubblico nel racconto delle dinamiche tra i naufraghi a Cayo Cochinos. Al suo fianco, Simona Ventura in veste di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

Il gruppo di concorrenti di quest'anno comprende volti noti e nuove presenze: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele Bragelli, Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini e Paolo Vallesi.

Le nomination sono state suddivise in due gruppi: Over 40 (i Senatori) e Under 40 (i Giovani), con votazioni interne ai rispettivi schieramenti. Tra i Giovani, Lorenzo e Nunzio si sono votati a vicenda, così come Leonardo e Teresanna. A questi si sono aggiunti i voti di Angelo (contro Lorenzo) e Carly (contro Leonardo). Nei Senatori, Antonella, Patrizia e Mario hanno scelto Alessia, mentre Cristina, Paolo e Alessia hanno puntato su Mario.

I quattro naufraghi più votati sono risultati: Leonardo, Lorenzo, Alessia e Mario. I leader settimanali Omar e Samuele hanno potuto salvare un concorrente ciascuno: Omar ha salvato Alessia e mandato in nomination Patrizia, mentre Samuele ha scelto di salvare Leonardo, nominando Carly.

Al termine della puntata, i naufraghi ufficialmente al televoto sono: Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Patrizia Rossetti.

