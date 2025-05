Conclave, secondo giorno: attesa per le fumate e possibile elezione del nuovo Papa

Oggi è il secondo giorno di Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Dopo la prima fumata nera di ieri, i 133 Cardinali elettori tornano oggi nella Cappella Sistina per proseguire le votazioni che porteranno al 267° Pontefice della Chiesa cattolica. In programma ci sono quattro scrutini: due al mattino e due al pomeriggio. Le fumate sono previste orientativamente dopo le 12 e dopo le 19, salvo una possibile fumata bianca che annuncerebbe l'elezione del Papa prima del previsto.

L’intera giornata viene seguita in diretta con aggiornamenti continui, approfondimenti e uno speciale dedicato al Conclave 2025: dai profili dei cardinali papabili alle curiosità sul processo di scelta del nome pontificio, passando per le possibilità di un Papa italiano. Tutte le risposte alle domande più frequenti sono disponibili nello speciale dedicato all’evento.

