Dl Pubblica Amministrazione approvato in via definitiva: fiducia al Senato e novità su concorsi, assunzioni e stipendi

Con 99 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Pa, che ora diventa legge. Il provvedimento, composto da 22 articoli, introduce un insieme di misure per aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Tra le principali novità, nuove regole sul reclutamento del personale per attrarre giovani talenti e profili qualificati, anche valorizzando i diplomati degli Its Academy. Previsto il rafforzamento della Commissione Ripam per migliorare la qualità e rapidità dei concorsi pubblici.

Il testo prevede anche l’aumento del personale negli uffici pubblici delle zone colpite dai terremoti del 2009 e 2016 e dalle alluvioni del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Un focus importante riguarda gli enti locali: per ridurre il divario retributivo con l’amministrazione centrale, si introduce un aumento del salario accessorio, misura strutturale pensata per correggere squilibri storici.

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha definito l’approvazione un passo decisivo per riformare l’intero sistema pubblico, puntando su reclutamento mirato, formazione e modernizzazione degli enti locali. L'obiettivo, secondo Zangrillo, è quello di rendere la macchina amministrativa più efficiente, reattiva e orientata al futuro.

Il decreto fiscale ha ricevuto il via libera definitivo della Camera dei Deputati il 5 dicembre con 151 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti.

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria, introducendo diverse misure chiave.

Dl omnibus, il governo ha posto la questione di fiducia. Il voto dovrebbe essere calendarizzato in Aula per oggi, dalle 10.