realme offerte di maggio: sconti anche sul nuovo realme 14T

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per il mese di maggio. Presso i principali rivenditori locali sono disponibili sconti imperdibili su numerosi modelli della gamma realme, incluso il realme 14T.

I prezzi promozionali saranno soggetti alle disponibilità dei singoli rivenditori consultabili sui rispettivi siti web.Il realme 14T, l'ultimo arrivato nella serie 14 di realme, è disponibile a un prezzo scontato fino al 18 giugno. Questo smartphone di fascia media è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G, che garantisce un'esperienza d'uso fluida e reattiva. La sua batteria da 6000 mAh assicura un'autonomia eccezionale, mentre la certificazione IP69 conferma un'elevata resistenza ad acqua e polvere. Inoltre, il dispositivo integra un sistema di raffreddamento VC avanzato, che previene il surriscaldamento anche durante utilizzi intensivi, mantenendo performance costanti. Grazie a queste caratteristiche, il realme 14T si pone come un punto di riferimento nella fascia media, combinando potenza, durata e affidabilità in un design moderno e funzionale.Di seguito il dettaglio delle offerte in corso:

realme Note 60 4+128GB sarà acquistabile a €89,99 (invece di €129,99) fino al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme C61 6+256GB sarà acquistabile a €119,99 (invece di €179,99) fino al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme C63 8+256GB sarà acquistabile a €129,99 (invece di €199,99) dall'8 al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme C75 8+256GB sarà acquistabile a €159,99 (invece di €229,99) dal 16 al 29 maggio presso Unieuro;

realme GT 7 Pro 12+512GB sarà acquistabile a €799,99 (invece di €1099,99) fino al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme 14 Pro 8+256GB sarà acquistabile a €349,99 (invece di €429,99) fino al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme 14 Pro 12+512GB sarà acquistabile a €399,99 (invece di €479,99) fino al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme 14 Pro+ 12+512GB sarà acquistabile a €499,99 (invece di €579,99) fino al 31 maggio presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro, Euronics;

realme 14T 8+256GB sarà acquistabile a €259,99 (invece di €299,99) dal 22 maggio al 18 giugno presso Trony.

