Meteo, nuovo ciclone colpisce l'Italia: piogge e temporali da Milano a Roma, peggiora anche al Sud

Un ciclone di origine danese, carico di aria fredda e instabile, sta investendo l’Italia provocando un netto peggioramento del meteo soprattutto tra Centro e Nord. Già da oggi, mercoledì 7 maggio, si registrano piogge abbondanti, temporali e locali nubifragi tra Milano, il Triveneto e le regioni centrali, con possibili grandinate. La situazione rimane instabile anche al Sud, dove entro venerdì 9 maggio sono attese piogge e rovesci intensi, specialmente sulle Isole maggiori e lungo il versante tirrenico.

Giovedì 8 maggio il Nord-Ovest sarà ancora colpito da rovesci e fenomeni temporaleschi, mentre al Centro si alterneranno schiarite e precipitazioni. Al Sud, il tempo sarà variabile. Venerdì il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud, dove è atteso un peggioramento diffuso. Al Centro splenderà il sole, mentre al Nord continueranno i rovesci, soprattutto nelle aree nordoccidentali.

Durante il fine settimana, la pressione aumenterà leggermente portando un miglioramento generale. Sabato mattina sarà soleggiato in molte zone, anche se non mancheranno piogge sparse nel pomeriggio, soprattutto in montagna. Sulla costa sarà possibile trascorrere qualche ora all’aperto, ma sull’Appennino e sulle Alpi gli acquazzoni resteranno ancora frequenti.

