Giorgia Meloni in Trentino tra rafting, parapendio e natura: weekend in Val di Sole

Giorgia Meloni ha trascorso un fine settimana all’insegna del relax in Val di Sole, nel cuore del Trentino, accompagnata dal ministro Francesco Lollobrigida, dall’onorevole Gianluca Caramanna e da altre figure istituzionali.

La presidente del Consiglio ha partecipato ad attività immersa nella natura, tra cui un’emozionante discesa di rafting lungo le rapide del fiume Noce e un volo in parapendio. L’esperienza è stata raccontata su Facebook da Alessandro Fantelli, amministratore della Ursus Adventures, che ha sottolineato l’onore di aver accolto la delegazione e descritto l’incontro come un’occasione speciale per condividere il territorio.

Fantelli ha evidenziato la semplicità e l’autenticità con cui Meloni e gli altri partecipanti si sono immersi nello spirito della montagna, partecipando anche a momenti di convivialità in riva al fiume.

