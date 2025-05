Conclave: Parolin in testa al sondaggio tra i vaticanisti con il 38% di probabilità

Chi ha più possibilità di diventare Papa secondo gli esperti italiani? Alla vigilia del Conclave 2025, YouTrend ha realizzato un sondaggio su un campione di 12 giornalisti italiani specializzati in Vaticano, misurando le probabilità di elezione dei principali papabili. In testa emerge Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato della Santa Sede, con una media del 38% delle preferenze.

Subito dopo, tra i più indicati, figurano l’arcivescovo di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi con il 15%, seguito dal patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa con il 14% e dal cardinale filippino Luis Antonio Tagle, Pro-prefetto per la prima evangelizzazione, al 13%.

Completano la graduatoria altri cardinali con probabilità inferiori: Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia (7%), Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat (5%), Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi (3%) e Péter Erdo, arcivescovo di Budapest (3%). Il sondaggio ha coinvolto nove testate italiane tra quotidiani, emittenti televisive e agenzie stampa.

Conclave: scatta il maxi piano di sicurezza a Roma con forze dell'ordine, droni e blocchi telefonici

Scatta il maxi piano di sicurezza per il Conclave 2025, che da domani pomeriggio porterà all’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Francesco.

Conclave: doppia congregazione oggi per i cardinali verso l'elezione del nuovo Papa

Conclave 2025, il conto alla rovescia entra nel vivo. Dopo la morte di Papa Francesco, oggi lunedì 5 maggio i cardinali si riuniscono in due congregazioni generali, alle 9 e alle 17, in preparazione all’ingresso nella Cappella Sistina previsto per mercoledì pomeriggio.

Conclave 2025: tutte le fasi verso l'elezione del nuovo Papa

Conto alla rovescia per il Conclave che inizierà ufficialmente mercoledì 7 maggio 2025 alle 16:30. Alle 10 del mattino, nella Basilica di San Pietro, verrà celebrata la messa "pro eligendo Papa", presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re.