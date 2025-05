Fedez, archiviata l'indagine per l'aggressione a Iovino: nessuna querela né certificati medici

L’indagine su Fedez per il presunto pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino è stata ufficialmente archiviata. Il GIP di Milano Vincenza Maccora ha accolto la richiesta della PM Michela Bordieri e la linea difensiva dei legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, disponendo la chiusura del procedimento penale a carico di Federico Leonardo Lucia. I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, quando Iovino denunciò un’aggressione.

Secondo il giudice, non sono emersi elementi sufficienti a configurare il reato di rissa, né a dimostrare un coinvolgimento diretto di Fedez. Dall’attività istruttoria risultano assenti sia certificati medici sia una querela formale da parte della presunta vittima, condizioni necessarie per procedere anche per percosse. La difesa ha definito l’archiviazione “la miglior risposta al pesante processo mediatico” che ha colpito l’artista nell’ultimo anno.

