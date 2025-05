Conclave: scatta il maxi piano di sicurezza a Roma con forze dell'ordine, droni e blocchi telefonici

Home / Social News / Conclave: scatta il maxi piano di sicurezza a Roma con forze dell'ordine, droni e blocchi telefonici

Scatta il maxi piano di sicurezza per il Conclave 2025, che da domani pomeriggio porterà all’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Francesco. Il Comitato operativo della Protezione Civile ha definito due fasi fondamentali: il Conclave con la fumata bianca e l’annuncio del nuovo Pontefice, e la cerimonia di intronizzazione, che potrebbe attirare fino a 250mila persone tra piazza San Pietro e via della Conciliazione.

Secondo il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il tempo previsto tra la fumata bianca e l’annuncio ufficiale sarà di circa due ore, periodo utile per permettere ai fedeli di raggiungere l’area. È stato inoltre disposto il blocco delle coperture telefoniche dentro San Pietro per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del Conclave. Le compagnie telefoniche collaborano per assicurare il servizio all’esterno senza compromettere la riservatezza interna.

Saranno oltre 4mila gli agenti delle forze dell’ordine in campo per la cerimonia di intronizzazione, come deciso nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Roma. Durante i giorni del Conclave, il dispositivo sarà modulato in base alle esigenze, mentre circa mille volontari della Protezione Civile gestiranno i flussi di fedeli dopo l’annuncio del nuovo Papa.

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha confermato l’attivazione di sistemi anti-drone e un dispositivo di sicurezza simile a quello impiegato durante i funerali di Papa Bergoglio. Le autorità non hanno ancora certezze sulle date esatte dell’intronizzazione, ma si stanno preparando per ogni scenario, inclusa la possibile presenza di personalità estere. Sono stati previsti anche maxischermi per i fedeli nelle aree limitrofe a San Pietro. La capienza massima calcolata resta di 250mila persone.

Conclave: doppia congregazione oggi per i cardinali verso l'elezione del nuovo Papa

Conclave 2025, il conto alla rovescia entra nel vivo. Dopo la morte di Papa Francesco, oggi lunedì 5 maggio i cardinali si riuniscono in due congregazioni generali, alle 9 e alle 17, in preparazione all’ingresso nella Cappella Sistina previsto per mercoledì pomeriggio.

Conclave 2025: tutte le fasi verso l'elezione del nuovo Papa

Conto alla rovescia per il Conclave che inizierà ufficialmente mercoledì 7 maggio 2025 alle 16:30. Alle 10 del mattino, nella Basilica di San Pietro, verrà celebrata la messa "pro eligendo Papa", presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Conclave tra misteri e menzogne: l'antica arte delle fake news prima dell'elezione del Papa

Intrighi, veleni e disinformazione accompagnano da secoli i giorni che precedono l’inizio del conclave, come quello atteso il 7 maggio 2025.