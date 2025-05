Reggio Calabria, 11 arresti: smantellata banda di ladri-acrobati autori di 10 colpi in 6 mesi

Sgominata a Reggio Calabria una banda di ladri-acrobati responsabile di almeno dieci furti messi a segno in meno di sei mesi. Undici le persone arrestate nell’ambito dell’operazione Case sicure, condotta dalla Polizia di Stato con il supporto di oltre settanta agenti. Gli indagati, dieci uomini e una donna, sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e porto abusivo di armi da fuoco.

L’organizzazione criminale operava in modo meticoloso: guidata da due cittadini reggini appartenenti alla comunità rom, la banda effettuava numerosi sopralluoghi giornalieri e pianificava nei dettagli ogni azione. A una giovane donna, anch’essa rom, era affidato il compito di raccogliere informazioni sulle vittime, osservando le abitudini quotidiane e simulando visite porta a porta per individuare i momenti più opportuni per colpire.

Gli esecutori materiali dei colpi si introducevano nelle abitazioni forzando serrature o accedendo dai piani superiori, arrampicandosi tra grondaie e balconi alla ricerca di ingressi lasciati socchiusi. Una volta dentro, utilizzavano strumenti professionali per aprire casseforti e impossessarsi di contanti e oggetti preziosi. La fuga avveniva con veicoli sempre diversi, mentre la spartizione del bottino avveniva secondo il livello di rischio affrontato da ciascun componente.

Il bottino complessivo ammonta a circa 150mila euro tra denaro e gioielli. Sequestrate anche due pistole calibro 7.65 e due fucili calibro 12 regolarmente detenuti. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Arghillà.

