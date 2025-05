Annalisa irriconoscibile: nuovo look shock per il singolo Maschio, in uscita l'8 maggio

Annalisa sorprende i fan con un cambiamento radicale in vista del lancio del suo nuovo singolo Maschio, in uscita giovedì 8 maggio. Per annunciare l’inedito, l’artista ha completamente stravolto la sua immagine, presentandosi con un look maschile e un taglio di capelli cortissimo, ben lontano dalla lunga chioma rossa che l’ha resa iconica. Lo scatto, subito diventato virale, mostra la cantante con capelli effetto bagnato, probabilmente una parrucca, e un outfit total black composto da pantaloni a sigaretta, giacca elegante, camicia bianca, canotta e bretelle.

Il singolo Maschio segna l'inizio di un nuovo percorso musicale per Annalisa, che mescola atmosfere vintage anni ’70 e ’80 con sonorità moderne e sound design internazionale. Il brano gioca sul contrasto tra energia, mistero e narrazione italiana, in perfetta sintonia con il nuovo stile visivo adottato dalla cantante. A colpire il pubblico è proprio l’audacia del messaggio: "Anche un maschio a volte piange", scrive Annalisa a corredo della foto, alimentando l’attesa per il singolo e confermando il suo talento nel reinventarsi continuamente.

