Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Home / Social News / Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can. Convinta che Tolga abbia accusato Kahraman solo per conquistare Oylum e preoccupata che quest’ultima voglia sottrarre l’eredità al nipote, Mualla prende una decisione drastica: ordina ai suoi uomini di riportare Oylum da Guzide e trattiene con sé il bambino, che ha ribattezzato Behram, diventandone tutrice legale dopo la morte cerebrale del figlio.

Mentre Tolga affonda sempre più tra sensi di colpa e alcol, Ipek continua a tramare nell’ombra contro Guzide, colpevole ai suoi occhi di aver distrutto il matrimonio dei suoi genitori. Sezai tenta di difendere Oylum, ma il suo gesto indispone ulteriormente Ipek. Nonostante il clima teso, Kahraman riesce a far cambiare idea a Mualla: Oylum può tornare a vivere con Can.

Nella stessa puntata, Ipek evita di partecipare alla cena organizzata da Guzide con una scusa, ma in realtà rifiuta volutamente l’invito, alimentando il suo piano vendicativo.

Maria Corleone, seconda stagione al via il 29 aprile: trama e anticipazioni

Stasera, martedì 29 aprile, debutta la seconda stagione di Maria Corleone in prima serata su Canale 5.

Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi, ultima puntata il 28 aprile su Rai 2: ospiti e anticipazioni

Questa sera, lunedì 28 aprile, su Rai 2 andrà in onda l'ultimo appuntamento di Obbligo o Verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato al celebre gioco di società.

Da noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni di oggi domenica 27 aprile

Da noi a ruota libera torna oggi, domenica 27 aprile, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini.