Chiacchierata col direttore di gioco Ion Hazzikostas

Scontri su WoW e Add-on

L'ultimo aggiornamento di World of Warcraft per The War Within, l'11.1.5, disponibile ora, introduce il nuovo Gestore tempi di recupero incorporato nell'interfaccia utente base. Con l'aggiornamento ai contenuti 11.1.7, che arriverà sul reame pubblico di prova questa settimana, sarà disponibile il test di un nuovo strumento per aiutare con la rotazione di combattimento dei personaggi.

Il direttore di gioco senior di WoW, Ion Hazzikostas, parla ai microfoni di un'edizione speciale del WoWCast insieme a Maximum, leader di una delle migliori gilde d'incursione al mondo, i Liquid, e Dratnos, il presentatore di una vasta gamma di eventi di WoW, in particolare il Mythic Dungeon International. Insieme, parleranno di questi nuovi aggiornamenti all'interfaccia utente e discuteranno su come potrebbe essere il futuro degli scontri su WoW se fossero disponibili più strumenti nativi nel gioco, notifiche e grafiche migliorate durante gli scontri e una dipendenza minore dagli add-on creati dalla community.

In questa conversazione, Maximum e Dratnos ripercorrono insieme a Ion l'evoluzione delle incursioni e delle spedizioni di WoW negli anni, e ci spiegano quello che sarebbe necessario per limitare al massimo l'aiuto di add-on di terze parti e permettere a tutti i giocatori e le giocatrici di ogni livello di abilità di divertirsi a risolvere l'enigma rappresentato da ogni nuovo scontro senza fare troppo affidamento su quegli add-on.

Guardate l’intervista su YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=-hqJ210XWeU -