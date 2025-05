WiiM Vibelink Amp - potente amplificatore integrato

Design elegante, componenti selezionati e tecnologia avanzata per un suono autentico in ogni impianto HiFi

WiiM presenta Vibelink Amp, il nuovo amplificatore integrato compatto e ad alte prestazioni che stabilisce un nuovo standard nel rapporto qualità-prezzo. Pensato per abbinarsi perfettamente ai dispositivi della gamma WiiM e capace ugualmente di valorizzare qualsiasi impianto HiFi di alto livello, Vibelink Amp unisce potenza, ingegneria di precisione e un design raffinato.

Nonostante le dimensioni contenute, Vibelink Amp offre una potenza sorprendente di 100 watt per canale su 8 ohm e fino a 200 watt su 4 ohm. Rappresenta l’integrato più potente mai realizzato da WiiM, con prestazioni superiori del 67% rispetto al modello Amp Pro. Ma la potenza è solo uno degli elementi che lo distinguono, Vibelink Amp adotta componenti elettronici di elevata qualità raffreddati in modo efficiente da una heat pipe in rame, un dissipatore in alluminio e un sistema di gestione termica intelligente.

La tecnologia Post-Filter Feedback (PFFB) garantisce una risposta lineare e bilanciata con qualsiasi tipo di carico, offrendo un ascolto sempre naturale. Il percorso del segnale, che resta interamente analogico fino al modulo finale e al controllo del volume, preserva la purezza e ne esalta la dinamica. Elegante e solido, Vibelink Amp eredita il medesimo telaio in alluminio e la finitura space gray dei modelli ULTRA e Amp/Amp Pro, assicurando continuità estetica e la stessa qualità costruttiva. WiiM Vibelink Amp può essere abbinato Mini, Pro, Pro Plus o qualsiasi altra sorgente, per creare un impianto adatto ad ogni esigenza.

Distribuito in Italia da Audiogamma, WiiM Vibelink Amp è disponibile ad un prezzo di 369€.

Caratteristiche tecniche

Potenza di uscita: 100W/200W 8/4O

Distorsione armonica totale (THD+N): =0.0005%

Rapporto segnale/rumore: =120dB

Risposta in frequenza: 20Hz–20kHz ± 0.5dB

Impedenze accettate: 3~8 ohms

DAC: ESS 9039Q2M

Range dinamico: =120dB

Ingresso analogico: senza conversione ADC

Formati audio supportati: PCM fino a 192kHz/24-bit

Chassis: Alluminio Premium ricavato dal pieno con funzioni di dissipatore

Finitura: Space Grey

Dimensioni (lxaxp): 200x63x200mm

Peso: 2 Kg

Alimentazione: 110/240V CA 50/60Hz

Prezzo: 369 €