Trump esclude il terzo mandato: Sarò presidente per 8 anni, non mi candiderò nel 2028

Donald Trump mette fine alle ipotesi su un suo eventuale terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. In un’intervista a Meet the Press su NBC News, afferma: “Sarò un presidente per 8 anni, per 2 mandati. Ho sempre pensato che fosse molto importante”. Le sue parole confermano l’intenzione di rispettare il 22° emendamento della Costituzione americana, che vieta di essere eletti per più di due mandati.

Il chiarimento arriva dopo settimane di ambiguità in cui Trump, oggi 78enne e da poco tornato alla Casa Bianca, aveva lasciato aperta la possibilità di correre nel 2028, affermando che non stava “scherzando”. Ora il tono è cambiato: “Per quanto ne sappia, non è consentito. Non so se sia costituzionale vietarlo, ma è così”.

Nonostante ciò, la formula “Trump 2028” continua a circolare online, anche grazie alla vendita di merchandising ufficiale — cappellini e magliette fino a 50 dollari — attraverso lo store legato alla sua figura. Trump minimizza: “Ci sono molte persone che vendono cappellini del 2028, ma non è qualcosa a cui presto attenzione. Punto a 4 anni eccellenti e poi a cedere il testimone a un grande repubblicano”.

Tra i possibili eredi, cita l’attuale vicepresidente JD Vance, definendolo “brillante e fantastico”. Parole positive anche per Marco Rubio, nuovo consigliere per la sicurezza nazionale ad interim: “Marco è grande. Molti di loro sono eccellenti. Se il vicepresidente è straordinario, avrebbe certamente un vantaggio”.

