Trentino, precipita per 200 metri mentre costruisce capanno da caccia: muore 54enne sul monte Iron

Tragedia sul monte Iron, in Trentino, dove un uomo di 54 anni originario di Tre Ville ha perso la vita dopo una caduta avvenuta questa mattina. L’incidente è avvenuto in località Faedolo, a circa 1.600 metri di altitudine, mentre la vittima stava costruendo un capanno da caccia insieme ad altri due uomini. Durante l'attività, ha perso l’equilibrio precipitando da un salto di roccia di circa 8 metri, per poi rotolare per ulteriori 200 metri lungo un pendio molto ripido.

L’allarme al numero di emergenza 112 è scattato intorno alle 9. I compagni hanno raggiunto l’uomo, trovandolo incosciente, e hanno richiesto immediatamente i soccorsi. La Centrale Unica di Emergenza ha attivato l'intervento dell’elisoccorso, del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione Giudicarie Esteriori, del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tione e dei Vigili del fuoco volontari di Ragoli.

Nonostante i tentativi di rianimazione dell’equipe medica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dopo l’accertamento del decesso e il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata con l’elicottero e trasferita a valle. I due uomini che erano con lui sono stati accompagnati a valle dagli operatori del soccorso.

