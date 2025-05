Phoebe Gates rivela: Papà ha la sindrome di Asperger, quando porto a casa un ragazzo va in tilt

Bill Gates, uno degli uomini più influenti al mondo, è stato descritto dalla figlia minore Phoebe Gates come una persona socialmente impacciata, affetta da sindrome di Asperger. La rivelazione è arrivata durante un episodio del podcast Call Her Daddy, dove la giovane, 22 anni e studentessa di moda, ha raccontato con ironia gli episodi vissuti con il padre, soprattutto quando le è capitato di portare un ragazzo a casa. «È terrorizzato. Per me è divertente, ma per i ragazzi è un'esperienza che li manda completamente in tilt», ha spiegato.

Phoebe ha ricordato un episodio durante un ballo scolastico, quando Bill, incaricato di accompagnarli in auto, confuse il nome del suo cavaliere dopo essersi fermato a prendere del fast food. «In quel momento volevo solo scomparire», ha detto. Con il tempo, però, queste situazioni sono diventate motivo di scherzo familiare. «È un buon test: se un ragazzo regge l’incontro con papà, forse è quello giusto», ha aggiunto.

Nel memoir Source Code del 2023, Gates ha parlato apertamente della propria esperienza: «Da bambino ero così concentrato su ciò che facevo che dimenticavo di mangiare. Probabilmente oggi mi avrebbero diagnosticato l’autismo». In un’intervista con Axios, ha raccontato di essere stato un bambino diverso, spesso frainteso, ma sostenuto dai genitori, che lo incoraggiavano a socializzare.

Phoebe ha anche condiviso quanto abbia cercato di aiutare il padre a essere più aperto durante eventi pubblici e familiari: «Era una barzelletta: senza di me, saremmo stati la famiglia più noiosa del mondo». Ai balli padre-figlia, lo spronava a parlare con gli altri. Phoebe è la più giovane dei tre figli nati dal matrimonio tra Bill e Melinda French Gates, insieme a Jennifer (29 anni) e Rory (25). Oggi, la famiglia si è allargata: Jennifer è madre di due bambine, Leila e Mia.

