TikTok multata dall'Ue per 530 milioni di euro per trasferimento illecito di dati in Cina

TikTok multata dall'Ue per 530 milioni di euro per trasferimento illecito di dati in Cina

TikTok è stata sanzionata dall'Unione Europea con una multa di 530 milioni di euro per aver trasferito dati personali di cittadini europei in Cina, senza assicurare adeguate misure di protezione contro l'accesso da parte delle autorità cinesi. L'autorità irlandese per la protezione dei dati (DPC), responsabile della regolamentazione in Europa per la piattaforma a causa della sua sede centrale in Irlanda, ha rivelato che TikTok ha ammesso il trasferimento dei dati durante l'indagine, nonostante in precedenza avesse negato tali pratiche.

La sanzione è una delle più elevate mai comminate dal DPC, che già nel 2023 aveva inflitto alla società una multa da 345 milioni di euro per violazioni relative al trattamento dei dati dei minori. Il vice commissario Graham Doyle ha spiegato che TikTok non ha dimostrato di aver garantito un livello di protezione dei dati equivalente a quello europeo per le informazioni accessibili da remoto dal personale in Cina.

La piattaforma, che conta 1,5 miliardi di utenti nel mondo, ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione, ribadendo di non aver mai fornito dati degli utenti europei al governo cinese.

