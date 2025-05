Artisti e messaggi pro-Palestina: da Ghali a Dargen D'Amico, non solo i Patagarri al Concertone

Il caso dei Patagarri al Concertone del Primo Maggio ha acceso il dibattito pubblico dopo l’esibizione con lo slogan Palestina libera intonato sul palco di piazza San Giovanni. La scelta di intonare il coro su una melodia tradizionale israeliana ha provocato reazioni dure, a partire dal presidente della comunità ebraica romana. Ma l’episodio non è isolato. Anche Ghali, a Sanremo 2024, aveva attirato l’attenzione con il brano Casa Mia, in cui denunciava i bombardamenti su ospedali e i confini tracciati “con linee immaginarie”. Al termine della sua esibizione, l'artista aveva pronunciato le parole "Stop al genocidio", generando la reazione dell’ambasciatore israeliano in Italia e una risposta ufficiale in diretta Rai da parte dell’allora AD Roberto Sergio.

Sempre a Sanremo 2024, Dargen D’Amico aveva lanciato un messaggio con la frase Cessate il fuoco, indossando pupazzi sulla giacca per richiamare l’attenzione sui bambini della Striscia di Gaza. Anche lui, in seguito, aveva precisato di non voler fare politica. A Milano, nel settembre precedente, il concerto benefico Nessun Dorma ha raccolto fondi per la popolazione palestinese, coinvolgendo numerosi artisti tra cui Francesca Michielin, Mannarino, Coez, Vasco Brondi, Willy Peyote, Cosmo, Dente e Ditonellapiaga.

Fiorella Mannoia, da sempre schierata apertamente contro la guerra in Israele, aveva preso parte a una manifestazione a Roma per il cessate il fuoco. In quell’occasione aveva dichiarato: “Ho parlato da cittadina, non da cantante. Un giorno ci chiederanno dove eravamo. Io c’ero”.

