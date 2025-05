Grand Theft Auto VI rinviato a maggio 2026

Anche se non era stata ancora ufficializzata una data di lancio per il prossimo capitolo open-world di Rockstar, si ipotizzava che l'uscita potesse avvenire nell'autunno di quest'anno. Alcuni sviluppatori avevano perfino riprogrammato i propri titoli per evitare il confronto diretto con un colosso di tale portata. Tuttavia, i piani sono cambiati: il debutto di GTA 6 è ora fissato per il 26 maggio 2026.

"Ci dispiace annunciare che l'uscita richiederà più tempo del previsto", ha scritto Rockstar su X. "Il calore e l’entusiasmo dimostrati dalla community per questo nuovo capitolo hanno colpito profondamente tutto il nostro team. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e il continuo supporto mentre portiamo a termine lo sviluppo."

Posticipi come questo sono abbastanza comuni in questa fase della produzione, quando le software house si rendono conto che serve più tempo per garantire un prodotto rifinito. Ma nel caso di GTA 6, in lavorazione ormai da anni, il rinvio pesa ancora di più. Ne risente anche Take-Two Interactive, la casa madre di Rockstar, le cui azioni sono crollate di oltre il 9% nel pre-market subito dopo l’annuncio.

"Come per ogni nostro progetto", ha aggiunto Rockstar, "il nostro scopo è sempre stato superare le aspettative. Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo che capirete la nostra scelta: questo tempo extra ci serve per garantire l’elevato standard qualitativo che vi meritate."

Nel frattempo, l’autunno di Take-Two si prospetta già piuttosto movimentato, grazie a titoli come Mafia: The Old Country, Borderlands 4 e NBA 2K26. Proprio Borderlands 4 aveva recentemente anticipato la propria uscita di undici giorni, alimentando voci su un possibile tentativo di evitare la concorrenza con GTA 6. Ora è chiaro che si trattava piuttosto di un primo segnale di un riassetto interno in vista del rinvio.

Questo slittamento avrà effetti notevoli sull’intero panorama videoludico. La mancata uscita entro il periodo natalizio influenzerà probabilmente le vendite di console, visto che GTA 6 è uno dei titoli più attesi per il passaggio alla nuova generazione. Anche i rivenditori di giochi fisici potrebbero risentirne pesantemente.

Alla fine, però, per i giocatori, un rinvio può essere una buona notizia: meglio un gioco rifinito più tardi che uno incompleto lanciato troppo presto. Resta comunque un momento storico per l’industria, destinato a lasciare il segno.

Grand Theft Auto 6 non uscirà su console Old-Gen ma solo su su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

