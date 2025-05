Festa della Mamma: Regala l'Idratazione Aromatizzata air up!

Home / Social News / Festa della Mamma: Regala l'Idratazione Aromatizzata air up!

Trovare il regalo giusto per la festa della mamma non è sempre facile, soprattutto se si vuole che sia ragionato e veramente utile. Quest'anno, perché non scegliere qualcosa di inaspettato?

Con air up , il primo sistema di bevande ricaricabili al mondo che aggiunge sapore all'acqua attraverso il profumo, l'idratazione diventa un'esperienza, trasformando l'acqua in qualcosa di sorprendentemente piacevole. È un modo intelligente per sostenere la sua salute, incoraggiare la cura quotidiana di sé e aggiungere un tocco di gioia e sapore a ogni sorso.

Per la festa della mamma, air up offre una gamma di opzioni regalo uniche, adatte ad ogni tipo di mamma - dalle appassionate di benessere alle multitasking attente allo stile.

Per le mamme sempre in movimento:

Il nuovo air up Tumbler è il compagno perfetto per le giornate più impegnative. Elegante, raffinata e ultra-pratica, questa nuova aggiunta alla famiglia air up continua a trasformare l'idratazione in un momento divertente e gustoso. Compatto e progettato per essere inserito in qualsiasi borsetta o borsa da palestra, è l'ideale per le mamme che vivono la vita a pieno ritmo e vogliono rimanere rinfrescate, ovunque si trovino.

air up Tumbler - 700 ml

Disponibile nei colori Creamy White e Soft Lilac

Prezzo : 34,99€

Per le mamme che apprezzano le cose più raffinate:

air up Twist Pro Steel unisce prestazioni e design di alto livello in un'elegante bottiglia. Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità e disponibile in finiture raffinate, mantiene l'acqua fredda fino a 14 ore, offrendo un'esperienza di idratazione elevata e duratura. Con le sue linee eleganti e i dettagli metallici, è il regalo perfetto per le mamme che amano gli oggetti di design, funzionali ed eleganti.

air up® Twist Pro Steel

Disponibile in diversi colori e nei formati da 480 ml o 850 ml

Prezzo : 49,99€

Per le mamme che amano semplicemente prendersi cura di sé.

Uno dei prodotti di punta di air up®: la borraccia air up Twist Pro. Realizzata in TritanTM Renew, con il 50% di contenuto riciclato certificato, unisce comfort, stile e un sistema a prova di perdite. Dalla mattina alla sera, è il compagno quotidiano ideale per le mamme!

air up Twist Pro

Disponibile in diversi colori e neiformati da 600 ml o 1000 ml

Prezzo : 39,99€

Gusti che soddisfano i gusti di ogni mamma

air up offre un'ampia gamma di Pods aromatici per soddisfare ogni gusto e umore. Dai preferiti fruttati, come Pesca o Frutti Di Bosco, alle opzioni più fresche come Lime, Virgin mojito o Caffè Freddo, ogni pod aggiunge un'esplosione di sapore attraverso il solo profumo, senza zucchero, senza dolcificanti e senza calorie.

Idee Festa della Mamma 2024 - Dyson, Celly, Skechers, Nilox e illycaffè

In vista della Festa della Mamma , Dyson , Celly, Skechers, Nilox e illycaffè hanno selezionato alcune idee regalo speciali per celebrare le mamme con stile e praticità.

Festa della mamma: le proposte di Flying Tiger

Trofeo genitore dell’anno Il regalo perfetto per dimostrare alla propria mamma che è la n.

Las Festa della Mamma con la Fabbrica delle Storie di Lunii

Mamme dalle mani fatate, sfacciate, curiose e coraggiose, mamme raggianti, brillanti, divertenti e poliglotte, mamme a scuola, in vacanza o semplicemente a casa: domenica 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Lunii festeggia tutte le mamme del mondo con le storie originali dell’audiolibro interattivo “Le Super Mamme”, 24 magici racconti nati per raccontare tante mamme diverse, tutte ugualmente super! Sono Olivia e Marco, i bambini protagonisti, a raccontare le vicissitudini di tutte le incredibili mamme che hanno incontrato e conosciuto nella loro vita, tra scuola, vacanze, casa e tempo libero.