Richard Gere in visita a Open Arms: Ora più che mai dobbiamo difendere i diritti umani

Richard Gere ha visitato la sede della Ong spagnola Open Arms a Barcellona, dove ha incontrato l’equipaggio e ispezionato il veliero Astral. Durante l’incontro, avvenuto insieme alla moglie Alejandra, l’attore ha dichiarato: “Mi sento vicino a quello che fate. Siamo in un momento buio, ora più che mai dobbiamo essere uniti e muoverci tutti insieme per difendere i diritti umani”. Alejandra Gere ha aggiunto: “Ci sentiamo molto legati a tutto il team di Open Arms. Vogliamo ringraziare tutti i volontari. Per me, per mio marito, per la nostra famiglia, è un orgoglio far parte di Open Arms fin dall’inizio”.

L’incontro si è poi spostato a bordo dell’Astral, che la prossima settimana partirà per la missione numero 116 nel Mediterraneo Centrale dedicata a operazioni di ricerca e soccorso. Hanno partecipato anche i membri dello staff italiano della Ong. Richard Gere è da tempo vicino all’associazione e al fondatore Oscar Camps: nel 2019 era salito a bordo dell’imbarcazione durante la missione 65, quando 147 naufraghi rimasero bloccati per 19 giorni in mare per il divieto di sbarco in Italia, episodio che portò al processo contro Matteo Salvini, poi assolto in primo grado.

