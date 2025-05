Sicurezza sul lavoro, Meloni annuncia piano da 1,2 miliardi: Agire subito contro le morti bianche

Sicurezza sul lavoro, Meloni annuncia piano da 1,2 miliardi: Agire subito contro le morti bianche

Il decreto non è ancora pronto, ma il governo promette un intervento da 1,2 miliardi di euro per rafforzare la sicurezza sul lavoro. In un videomessaggio diffuso al termine del Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che saranno stanziati 650 milioni aggiuntivi insieme all’Inail, da sommare ai 600 milioni già previsti, per introdurre nuove misure contro gli infortuni sul lavoro. Il piano sarà condiviso con le parti sociali l’8 maggio a Palazzo Chigi.

Tra i provvedimenti allo studio: incentivi alle imprese che investono in sicurezza, con un occhio di riguardo all’agricoltura, e il potenziamento della cultura della prevenzione nelle scuole, rendendo strutturale l’assicurazione Inail per studenti e docenti. Meloni ha richiamato le parole del presidente della Repubblica Mattarella contro l’indifferenza e ha riconosciuto che "c’è ancora molto da fare", ricordando le vittime delle ultime settimane.

In conferenza stampa, il ministro Elvira Calderone ha spiegato che l’assenza del decreto è legata alla volontà di un confronto preventivo con sindacati e datori di lavoro. Il pacchetto verrà illustrato con "proposte e linee di lavoro" da sviluppare tecnicamente.

Dure le reazioni delle opposizioni. Elly Schlein (Pd) ha chiesto l’immediata calendarizzazione della proposta di legge sul salario minimo, sostenuta da oltre 100mila firme. Giuseppe Conte (M5S) ha parlato di "stipendi tagliati" e accusato Meloni di aver rifiutato il confronto. Maurizio Landini (Cgil) ha definito la situazione "una strage senza fine" e ha sollecitato risposte concrete.

