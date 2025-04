BANDAI NAMCO EUROPE PUBBLICHERÀ BATTLE TRAIN

Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare che pubblicherà BATTLE TRAIN , il roguelite di “mazzi e binari” co-sviluppato da Terrible Posture Games, Inc. e Nerd Ninjas LLC. Il gioco offre una variante innovativa del genere, combinando un'esperienza strategica roguelite basata sulla creazione dei mazzi con combattimenti a colpi di treni esplosivi, il tutto nel gioco a premi più popolare al mondo.

BATTLE TRAIN sarà disponibile dal 18 giugno per Nintendo Switch e PC tramite Steam. Per maggiori informazioni sul gioco, visitare: https://www.bandainamcoent. com/games/battle-train .

Guarda il nuovo trailer di BATTLE TRAIN

https://youtu.be/k3Hfmy5BEU0

BATTLE TRAIN è co-sviluppato da Terrible Posture Games, Inc. e Nerd Ninjas LLC, due team con una grande esperienza nel creare roguelite memorabili. Fondato dal veterano del settore Joe Mirabello, Terrible Posture Games è lo sviluppatore dei classici roguelite Tower of Guns e MOTHERGUNSHIP , ma è anche noto per il suo contributo narrativo in brand come The Walking Dead e Invincible . Nerd Ninjas, una forza comprovata nel co-sviluppo e nella creazione di IP originali, di recente ha lanciato l'acclamato roguelite Rogue Piñatas: VRmageddon.

BATTLE TRAIN è una combinazione della loro energia creativa e dell'esperienza nello sviluppo videoludico, che si è autodefinito come "il gioco di duelli tra treni più folle al mondo". Il titolo offre un classico gameplay roguelite ma con rotaie, letteralmente, con i giocatori che devono posare i binari dei treni per inviare locomotive esplosive al deposito ferroviario del nemico. Con duelli adrenalinici, percorsi ramificati, battaglie con i boss, eventi speciali e una posta in gioco sempre più alta, BATTLE TRAIN saprà coinvolgere e divertire tutti.

"Abbiamo deciso di salire a bordo di BATTLE TRAIN dal momento in cui abbiamo incontrato i team creativi e abbiamo avuto la possibilità di giocare a questo indimenticabile gioco di creazione di mazzi", ha dichiarato Karim Farghaly, senior vice president, business innovation and licensing di Bandai Namco Entertainment America Inc. "Ciò che ci ha colpiti di BATTLE TRAIN è stata la sua innovazione nello stile grafico, lo sfondo narrativo e la combinazione di generi, tutti elementi che si combinano alla perfezione per creare un'esperienza esplosiva incredibilmente divertente e sempre piacevole da giocare più e più volte".

BATTLE TRAIN è ambientato sullo sfondo dell'omonimo gioco a premi più appassionante del mondo, in cui i giocatori assumono il ruolo dei concorrenti nei combattimenti fra treni contro i Campioni rivali. Ottenendo le varie carte e usandole per giocare, i concorrenti possono costruire percorsi di binari per sbloccare risorse, proteggere le proprie basi e attaccare le strutture nemiche. È possibile posizionare i binari sulla griglia usando le carte, con ognuna che avrà un costo in termine di risorse. Collega un binario a una base nemica per inviarvi una locomotiva piena di esplosivi e con un biglietto di sola andata.

Distruggi le basi dei macchinisti rivali prima di loro per vincere il turno, ottenendo così nuove carte per il mazzo, valuta per la personalizzazione, potenziamenti per il treno e molto altro. I giocatori devono escogitare strategie per creare i mazzi giusti e far esplodere gli avversari in una battaglia per diventare il Macchinista Supremo Presidente.

Gli appassionati delle "loco-esplosioni" possono ora trovare una demo gratuita del gioco su Steam https://store.steampowered. com/app/2921140/Battle_Train_ Dimostrazione/ .

“ BATTLE TRAIN è un progetto che abbiamo portato avanti internamente per molto tempo, tornandoci a più riprese", ha dichiarato Joe Mirabello, CEO e fondatore di Terrible Posture Games, Inc. "È un'idea divertente che ha dato vita a una combinazione magica di tattica, divertimento e rigiocabilità roguelite. È difficile descrivere a parole la pura gioia di mandare un treno carico di esplosivo nella base del proprio avversario, dando così vita a una serie di reazioni a catena.

Collaborare con Bandai Namco Entertainment America ci ha consentito di portare il nostro titolo che tanto amiamo a un pubblico più ampio, per non parlare del suo aiuto fondamentale nel guidare questa corsa verso la sua destinazione finale e contribuire a portare il gioco su Nintendo Switch."

