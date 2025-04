The Sims 4 svela i kit Laboratorio di Restauro, Anni d'Oro e Oggettini da Cucina

Home / Social News / The Sims 4 svela i kit Laboratorio di Restauro, Anni d'Oro e Oggettini da Cucina

Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Laboratorio di Restauro Kit, The Sims 4 Anni d'Oro Kit e The Sims 4 Oggettini da Cucina Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Celebra altri momenti della vita con questi tre nuovi kit in The Sims 4! Rimboccati le maniche e ripara quegli elettrodomestici malandati a cui tieni tanto con il nuovo Laboratorio di Restauro Kit! Asseconda il caos della vita e riempi una cucina di oggettini nel nuovo Oggettini da Cucina Kit!

Naturalmente è anche il momento che i Sims anziani celebrino finalmente le fasi più avanzate della vita con Anni d'Oro Kit, che introduce nuovi articoli sul tema della vecchiaia!

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

The Sims 4 - oggetti gratuiti modalità Crea un Sim e Costruisci

The Sims 4 ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento gratuito che introduce nuovi oggetti nel gioco, disponibile per EA app, Epic Games Store e Steam, sistemi PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Tatuaggi ispirati a Doja Cat disponibili per The Sims 4!

The Sims ha rivelato oggi tre nuovi disegni di tatuaggi personalizzati ispirati alla rapper e cantante Doja Cat, per celebrare l'uscita del pacchetto espansione Business & Hobbies di The Sims 4.

The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack disponibile

La squadra di sviluppo di The Sims ha pubblicato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, disponibile oggi tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.