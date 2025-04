Borderlands 4 anticipa la data di uscita

ABBIAMO UN AGGIORNAMENTO SULL'USCITA DI BORDERLANDS

È stato incredibile vedere la risposta con l'avvicinarsi dell'uscita. Il nostro team si è impegnato a fondo per rendere questo Borderlands il più grande di sempre, sia per i nuovi che per i veterani Cacciatori della Cripta.

Dopo un'attenta valutazione, con TANTISSIME riunioni, playtest e un incredibile lavoro di sviluppo, abbiamo preso la monumentale decisione di ANTICIPARARE LA DATA DI LANCIO DI BORDERLANDS 4 AL 12 SETTEMBRE.

Potrete immergervi in ??Kairos due settimane prima. Siamo OLTREmodo entusiasti di condividere il nuovo mondo con tutti voi in anticipo. E se ancora non vi sembra abbastanza? Unisciti a noi questo mercoledì 30 aprile alle 14:00 PT per lo State of Play di PlayStation incentrato esclusivamente su Borderlands 4 e scoprite da vicino la follia piena d'azione che vi aspetta su Kairos.

Borderlands 4

2K e Gearbox Software hanno annunciato che Borderlands 4, il prossimo capitolo dell’iconica serie looter-shooter, uscirà il 23 settembre 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam Epic Games Store.

The Games Awards 2024 - Mafia: The Old Country, Sid Meier's Civilization VII e Borderlands 4

Borderlands 4 svela la modalità Mayhem-Fueled durante i The Game Awards Il trailer mette in evidenza i nuovi cattivi e i temi principali del capitolo più ambizioso di Borderlands, disponibile in wishlist da oggi 2K e Gearbox Software hanno offerto oggi un primo sguardo a Borderlands 4, svelando nuovi dettagli di uno dei giochi più attesi del 2025.

Borderlands 4 in uscita nel 2025

Annunciato ufficialmente lo sparatutto looter-shooter definitivo del franchise di Borderlands, un gioco che ancora una volta definisce il genere 2K e Gearbox Software hanno annunciato ufficialmente che Borderlands® 4, il prossimo capitolo dell'iconica serie di sparatutto, uscirà nel 2025 (durante l'anno fiscale 2026 di Take Two) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam ed Epic Games Store.