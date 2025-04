Scontro tra Casa Bianca e Amazon sui dazi: Washington accusa, il colosso smentisce

La Casa Bianca accusa Amazon di un presunto comportamento politico per aver valutato l'ipotesi di indicare l’impatto dei dazi sul prezzo finale dei prodotti. La portavoce Karoline Leavitt ha definito la mossa "un atto ostile e politico", chiedendosi perché il gigante dell’e-commerce non abbia fatto lo stesso quando "l’amministrazione Biden ha causato l’inflazione più alta degli ultimi 40 anni". Amazon nega l’accusa, chiarendo che si è trattato solo di una discussione interna limitata al team che gestisce il negozio ultra low cost. "I team valutano costantemente nuove idee", ha spiegato un portavoce, specificando che la proposta non è mai stata presa in considerazione per la piattaforma principale.

