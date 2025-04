Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini scoprono dopo la morfologica: il primo figlio sarà un maschietto

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini diventeranno genitori di un maschietto. La coppia, che l'11 aprile aveva annunciato la dolce attesa del primo figlio, aveva inizialmente svelato che aspettavano una femminuccia di nome Bianca.

Dopo l'ecografia morfologica, effettuata durante il secondo trimestre della gravidanza, hanno scoperto che in realtà nascerà un maschietto che chiameranno Gabriele. "L’altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina. Però poi abbiamo avuto la morfologica e dalla morfologica è uscito che è maschio e si chiamerà Gabriele", hanno raccontato i futuri genitori in un video pubblicato sui social.

Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo, ha commentato ironicamente: "Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!". Tra i commenti, anche quello della mamma di Ignazio, Caterina, futura nonna di Gabriele, che ha scritto: "Amore di nonna ti aspettiamo io rifarò la sciarpina azzurra".

