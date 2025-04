PEPPA PIG AVRÀ UNA SORELLINA

Home » Social News » PEPPA PIG AVRÀ UNA SORELLINA

Peppa Pig sta per diventare sorella maggiore e condividerà questa emozionante novità con tutti i suoi piccoli fan: un gender reveal pieno di coriandoli colorati svelerà l’arrivo del nuovo bebé, dando inizio a una nuova e tenerissima avventura in famiglia!

Negli ultimi mesi la famiglia di Peppa Pig – la simpatica maialina protagonista dell’omonimo cartone animato in onda su Rai Yoyo – è stata al centro dell’attenzione, grazie a una tenera e inaspettata rivelazione. Il 27 febbraio scorso, mamma Pig ha svelato di essere in dolce attesa. La notizia ha fatto presto il giro del mondo, diventando virale e suscitando lo stupore e la curiosità di tutti. Sarà un maschietto o una femminuccia? Come si chiamerà? E quando nascerà? Bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire tutti i dettagli, ma è giunto il momento di svelare una oink-tastica novità. È ufficiale: Peppa Pig avrà una sorellina!I piccoli fan di Peppa potranno rivivere questa scoperta con Peppa e George attraverso un video speciale, in cui Peppa e George si chiedono se preferirebbero avere un fratellino o una sorellina… ma se vogliono scoprirlo, dovranno far scoppiare il palloncino pieno di coriandoli colorati che rivelerà finalmente il tanto atteso segreto! Per assistere a questo speciale gender reveal, tutti i bambini italiani potranno sintonizzarsi sabato 3 maggio sul canale YouTube di Peppa Pig, dove li aspetta una bellissima sorpresa tra risate, curiosità e un'esplosione di colore che svelerà finalmente questo mistero.Sono ormai passati 20 anni da quando la simpatica maialina ha fatto la sua comparsa sugli schermi del Regno Unito. Dal suo debutto, Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e sono trasmesse in 180 Paesi. Approdata in Italia nel 2008, è la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni, che ha conquistato tutti con le sue storie semplici e genuine, capaci di trasformare piccole avventure quotidiane in esperienze entusiasmanti.E dopo tutto questo tempo trascorso insieme a Peppa, George, Papà e Mamma Pig, il momento di accogliere la sorellina è quasi arrivato. Una nuova era per il brand, una rivoluzione per la famiglia Pig e per tutti i bambini che da anni seguono le loro avventure. Con l’arrivo del bebè, Peppa e George impareranno a collaborare e a condividere nuove esperienze, accompagnando grandi e piccini in un viaggio emozionante alla scoperta di cosa significa crescere insieme.

Peppa Pig in Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo disponibile

Outright Games, in collaborazione con Hasbro, è lieta di annunciare che Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo è ora disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5 (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC.

Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo gameplay trailer

Nuovo trailer di Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo permette di assistere al gameplay del nuovo gioco dedicato a Peppa Pig! https://youtu.

Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo a marzo

Outright Games, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo, il nuovo videogioco di Peppa Pig che sarà disponibile dal 17 marzo su Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.