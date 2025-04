Star Comics: Marco Polo protagonista della nuova opera di Boichi

MARCO POLO PROTAGONISTA DELLA NUOVA OPERA DELLA SUPERSTAR DEL FUMETTO ORIENTALE BOICHI

A 700 anni dalla sua scomparsa, Giappone e Corea reinterpretano l’avventura di Marco Polo, questa volta alle prese con il multiverso. Nel catalogo Star Comics approda Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, manga d’azione e fantascienza scritto da Youn In-wan e magistralmente disegnato da Boichi, che sarà anche ospite al Comicon di Napoli. Un viaggio tra epoche, universi e possibilità infinite.

Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Anche Marco Polo, protagonista di Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, una rivisitazione nippo-coreana del famoso avventuriero veneziano, non ne sa molto. Eppure si ritrova coinvolto in un’avventura ai limiti dell’assurdo, che lo porta a viaggiare attraverso dimensioni alternative e a incrociare il suo cammino con personaggi provenienti da altri mondi, e persino da altre opere. Con i disegni della superstar del fumetto Boichi e i testi nati dall’estro narrativo di Youn In-wan, Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse è solo un tassello all’interno di un colossale mosaico di storie. Super String, infatti, è il nome dell’universo narrativo ideato dallo studio coreano YLAB, che comprende 18 serie a fumetti, ma anche giochi e film, in cui personaggi, eventi e organizzazioni ricorrono attraverso più opere, creando uno storytelling tanto vasto quanto stratificato e intrigante. L’opera di Boichi e Youn In-wan non è solo un punto d’intersezione tra storie diverse, ma anche tra due paesi, il Giappone e la Corea. Il fumetto, infatti, è stato pubblicato contemporaneamente come manga per l’editore giapponese Shogakukan e come webtoon in formato verticale a colori sulla piattaforma digitale Webtoon per YLAB, rappresentando così un caso eccezionale di coproduzione internazionale parallela, unico nel panorama fumettistico.

A 700 anni dalla sua scomparsa, Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse omaggia e reinterpreta liberamente la figura di Marco Polo, il mitico esploratore veneziano che nel XIII secolo viaggiò lungo la Via della seta, spingendosi fino in Cina, e raccontò i propri viaggi nel Milione. Nell’opera di Boichi e Youn In-wan, Marco Polo è un giovane orfano veneziano, discendente della nobile famiglia Polo, trucidata e caduta in disgrazia a causa di complotti politici. Costretto a provvedere ai suoi fratelli più piccoli, si imbarca come addetto alle pulizie su una nave mercantile. Ma quando l’imbarcazione viene distrutta da un enorme mostro dalle sembianze insolite, Marco si risveglia in Asia, dove incontra una misteriosa e bellissima guerriera, che lo salva dalle grinfie del signore locale. Proprio in quel momento, succede qualcosa di ancora più incredibile: un fulmine attraversa il medaglione che Marco ha ereditato dal padre, e il ragazzo viene trasportato in una Tokyo futuristica, circondato da imponenti grattacieli. La ragazza sembra scomparsa, e Marco si ritrova improvvisamente con un braccio mostruoso e un corpo dotato di agilità e forza sovrumane. Così ha inizio questa grandiosa avventura, che vedrà il protagonista continuamente sbalzato tra epoche differenti, coinvolto in guerre tra clan, e minacciato da alieni mutaforma. Ancora non lo sa, ma in gioco non c’è solo la sua salvezza e quella della sua famiglia: il destino dell’intera umanità è nelle sue mani.Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse è un’opera visionaria, che fonde fantascienza e avventura in una narrazione travolgente ispirata alla teoria delle superstringhe, illustrata magistralmente da una leggenda del manga, Boichi. Fumettista coreano di stanza in Giappone, Boichi è già celebre per capolavori come Dr. Stone, vincitore del prestigiosissimo Shogakukan Manga Award, e per la sua capacità di spaziare tra generi diversi, dalla commedia sentimentale fino all’hard-boiled. Qui il suo stile dà prova di un virtuosismo senza pari, regalando al lettore tavole di grande dinamismo, character design memorabili e una regia visiva che esalta ogni scena d’azione e ogni svolta narrativa.Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse sarà composto da un totale di quattro volumi. Il primo numero sarà disponibile dal 13 maggio, al prezzo di 6,50€, e in edizione variant a 7,90€.

Per festeggiare al meglio l’uscita dell’opera, Star Comics ospiterà proprio Boichi al Comicon di Napoli, che si terrà dall’1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare. L’autore sarà così protagonista di due panel. Il primo sarà venerdì 2 maggio, dalle 17:00 alle 18:00 in sala Italia, uno showcase imperdibile per tutti i fan, in cui il maestro Boichi mostrerà al pubblico la sua arte e le sue tecniche di disegno, e realizzerà inoltre tre shikishi che alcuni fortunati tra il pubblico potranno portarsi a casa. Il secondo sarà sabato 3 maggio, dalle 17:00 alle 18:00, in sala Hiroba, dove l’autore si racconterà al pubblico in una chiacchierata incentrata sul suo nuovo fumetto e su alcune delle sue tavole più iconiche. Ma le occasioni per incontrarlo non sono finite: giovedì 1° maggio, venerdì 2 e sabato 3: tutti e tre i giorni dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:00 sarà a disposizione dei fan per delle sessioni di firmacopie. Inoltre, chi sarà presente alla kermesse napoletana potrà accaparrarsi in anteprima sia il primo volume di Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, sia il conclusivo numero 27 di Dr. Stone, entrambi in edizione regular e variant.

