Durata del Conclave: dai più rapidi agli storici 1.006 giorni

Il Conclave che inizierà il 7 maggio 2025 non ha una durata prestabilita: si protrarrà fino all'elezione del nuovo Papa, solitamente tra i 4 e i 5 giorni in epoca moderna. La durata dipende dal numero di scrutini necessari per raggiungere la maggioranza dei due terzi.

Il Conclave più breve registrato durò circa 10 ore tra il 31 ottobre e il 1° novembre 1503, portando all'elezione di Giulio II, celebre patrono di Michelangelo e Raffaello. Tra i conclavi più rapidi si contano anche quelli del XXI secolo: nel 2005 Benedetto XVI fu eletto in 26 ore, con 4 scrutini; nel 2013 Francesco fu scelto in 36 ore, dopo 5 scrutini.

Il Conclave più lungo della storia si svolse a Viterbo dal 29 novembre 1268 al 1° settembre 1271, durando 1.006 giorni. L'elezione di Gregorio X, ostacolata da tensioni politiche, fu resa possibile dalla mediazione dell'imperatore Rodolfo I d'Asburgo. Durante quel Conclave, i cardinali furono rinchiusi, le razioni di cibo ridotte e il tetto del palazzo rimosso, dando origine al termine "conclave" (dal latino "cum clave", chiuso a chiave).

Nel Novecento, i conclavi furono generalmente brevi: nel 1903 Pio X fu eletto in 3 giorni, Benedetto XV in 5 giorni nel 1914, Pio XI in 4 giorni nel 1922 e Pio XII in 3 giorni nel 1939. Giovanni XXIII fu scelto in 3 giorni nel 1958, Paolo VI in 3 giorni nel 1963, Giovanni Paolo I in soli 2 giorni nell'agosto 1978. Sempre nel 1978, il conclave che elesse Giovanni Paolo II durò 4 giorni, portando all'elezione storica di Karol Wojtyla, il primo Papa non italiano dopo oltre quattro secoli.

Nel Conclave per eleggere il nuovo Papa, i cardinali con diritto di voto (133 su 135, in attesa di chiarimenti su Becciu) devono osservare una clausura assoluta, come stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis.

Conto alla rovescia per il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. I cardinali si riuniranno oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per una nuova Congregazione generale, dove sarà stabilita la data di inizio del Conclave, previsto tra il 5 e il 10 maggio.

Il termine conclave deriva dal latino cum e clavis, indicando un "luogo chiuso a chiave", anticamente riferito a stanze private dove si custodivano tesori.